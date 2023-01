Eerst droog, de rest van de week nat

Vandaag krijgen we eerst een droge, rustige periode met wat ruimte voor opklaringen. Het is tijdelijk koeler met maxima rond 7 à 8 graden.

De wind en bewolking nemen echter snel toe en laat vanmiddag valt de eerste regen van een volgende storing alweer naar beneden.

Vanavond en vannacht is het winderig, nat en zacht. De temperaturen lopen verder op en komen tegen de ochtend rond 10 à 11 graden uit. De zuidwestelijke wind kan tegen dan rond de 60 kilometer per uur halen.

Woensdag, donderdag en vrijdag worden weer erg natte dagen met dikwijls intense perioden van regen. Er is opnieuw veel wind en het wordt weer erg zacht met maxima 12 graden.

Vooral morgen en vrijdag kan de wind gemakkelijk landinwaarts tot rond de 50 kilometer per uur halen, aan zee is dat telkens tot rond een 80 kilometer per uur.

Ook het komende weekeind dient zich nu al nat, winderig en wisselvallig aan met perioden van regen en/of buien.