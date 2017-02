Eerst een bui, later brede opklaringen

We krijgen vandaag eerst nog een verspreide bui in het noorden, later blijft het droog met vanmiddag geleidelijk steeds bredere opklaringen.

Het kwik schommelt rond een 11-tal graden bij een matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst licht bewolkt tot helder en koelt het af naar een 2-tal graden waarbij nevel en mist kan opduiken.

Morgenochtend is het grijs, later op de dag breekt de zon voorzichtig wat door. We houden het droog bij een naar zuidwest draaiende wind en maxima die ongeveer gelijk zijn aan die van vandaag.

Zondag is het opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken en al gauw slaat de lucht helemaal dicht. Er kan in de middag wat lichte verspreide regen of motregen vallen.