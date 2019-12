Eerst (felle) regen, vanmiddag droger

Vanochtend zitten we met een erg actieve storing opgescheept. Die trekt in de ochtend geleidelijk van west naar oost. Enkel de oostelijke helft van Oost-Vlaanderen is daarbij eerst nog droog, maar ook daar zet de regen al snel in.

Het gaat de hele ochtend regenen er kan toch wel 5 tot 10 liter water gaan vallen. Aan het eind van de ochtend komen er droge perioden binnen vanaf de kust.

Vanmiddag is het dan wisselvallig met opklaringen en wolkenpartijen en kans op enkele buien. De maxima bereiken we al aan het begin van de dag met een 12-13 graden. Overdag daalt het kwik naar een graad of 10. De wind waait vrij krachtig aan zee en matig tot vrij krachtig boven land uit een meest zuidwestelijke richting.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt. De minima dalen daarbij tot rond een 6 graden. Er is kans op een lokale bui, maar vele plekken houden het ook gewoon droog. Aan zee is de kans op een bui wat groter.

Zaterdag

Morgen zit er vooral in de ochtend nog een verhoogde kans op een bui en ook rond de middag kan nog wel een bui opduiken. In de namiddag is het overwegend of volledig droog bij maxima die een stapje terug zetten en rond een 9 tot 10-tal graden uitkomen. De wind zit dan in een zuidwestelijke hoek en waait meest matig. In de nacht naar zondag gaat het weer regenen op doortocht van een storing.

Zondag

Zondag hebben we in de voormiddag nog last van die storing en vallen er vooral in de ochtend nog buien of zijn er nog perioden met wat regen. In de namiddag is het droger met meer opklaringen al blijft een bui zeker mogelijk. De temperaturen zitten dan ook weer rond 9 tot 10 graden.

Maandag

Maandag kabbelen we dan rustig verder richting de kerstdagen. Het is overdag wisselend bewolkt met een kleine kans op een lokale bui. De bewolking neemt wel toe op nadering van een storing die op het eind van de dag met regen binnenloopt. De maxima zitten net als de vorige dagen rond een 9 tot 10-tal graden.