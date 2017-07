Eerst grijs, later zonnig

De maxima lopen vanmiddag op tot een 23 à 25 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.

Vanavond koelt het maar heel langzaam af met minima die tegen de ochtend nog steeds rond 14 tot 15 graden hangen. Er duikt lokaal wel weer wat nevel of lage bewolking op.

Morgen lost het ochtendgrijs weer snel op, gevolgd door een mooie en vrij zonnige dag. De wind zit dan wel in een noordoostelijke richting en waait meest zwak, aan de kust later matig. We halen maxima tussen 22 en 26 graden.