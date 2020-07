Eerst kans op een bui, dan opklaringen

Het is bewolkt met in de loop van de ochtend ook kans op een buitje en het is koeler. Na de middag klaart het weer op en halen we 21-22 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Aan zee wordt het hooguit 20 graden.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij minima rond 13-14 graden. Er is een kleine kans op een enkele bui.

Het weekend wordt wisselvallig. Morgen krijgen we steeds meer wolken binnen. Het is bij een aantrekkende zuidwestenwind wel nog vrij zacht met maxima rond 22 à 23 graden