Eerst koud en zonnig, later wat wolken

Vandaag is ook weer een licht winterse dag met maxima van maar een paar graden boven nul.

Het is eerst nog erg zonnig, maar overdag neemt de bewolking geleidelijk wat toe in de vorm van sluierwolken bij een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond gaat het eerst nog lichtjes vriezen, maar in de nacht lopen de minima geleidelijk weer wat op. Het raakt daarbij steeds verder bewolkt.

Morgen loopt alweer zachtere lucht binnen en wordt het in de ochtend al een 7-tal graden. In de namiddag stomen de temperaturen verder vooruit en halen ze zelfs tot 10 graden. Het is daarbij bewolkt met kans op wat lichte regen.

Vrijdag rukt de zachte lucht verder op en kan het weer tot 10 graden worden. Mogelijk ook met wat verspreide lichte regen.

Op kerstdag zelf kan het harder gaan regenen. Er kan dan weer intense regen vallen bij ook dan opnieuw erg zachte maxima die weer gemakkelijk tot rond een tiental graden halen.

