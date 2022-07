Eerst nog wat gedruppel, eind deze week zomerse maxima

Vandaag wordt een mindere dag. Door een staartje van een storing is er kans op licht gedruppel doorheen de dag, vooral in de ochtend. De maxima vallen terug rond een 18 tot 19 graden.

In de namiddag verschijnen er meer en bredere opklaringen. Er staat verder ook veel wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, droog en rustiger. De minima dalen tegen de ochtend naar een graad of 12 bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen is de storing gepasseerd en komen er weer meer opklaringen. De zon wint terrein en ook de temperaturen lopen op richting 20 tot 22 graden. Het weekend brengt ons mogelijks zomerse maxima. Wel moet er op zaterdag eerst nog een zwak frontje passeren met tijdelijk meer wolken. Op zondag breekt de zon door en wordt het flink warmer. Het kan dan in de middag 22 tot 23 graden worden.