Eerst opklaringen, daarna wolken bij 8 graden

Vandaag is het eerst nog lang droog met zelfs brede opklaringen. Later op de dag verschijnen er weer wolken en kunnen er enkele verspreide buien vallen. Het wordt daarbij een graad of 8 bij een matige, later vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Vanavond zijn er eerst nog buien en die kunnen fel zijn. Later in de nacht wordt het droog en klaart het op met tegen de ochtend nog minima van amper 1 graad. Het kan lichtjes vriezen aan de grond.

Morgen is het eerst rustig, maar in de loop van de dag nemen wind en bewolking snel weer toe. Gevolgd door regen in de namiddag. Ook de wind neemt weer toe en waait matig tot vrij krachtig. Tegen de avond zijn er uitschieters mogelijk van 50 tot 70 km per uur.

Ook vrijdag is een onstuimige dag met geregeld regen of buien en maxima die opnieuw naar een graad of 8 oplopen. Tegen de avond en in de nacht naar zaterdag nadert een actief lagedrukgebied met kans op storm.

Zaterdag start mogelijk stormachtig. Mogelijk komt het tot erg zware windstoten, In elk geval blijft het voorlopig erg onstabiel met regen, buien en wind en maar af en toe een korte betere periode.

