Eerst opklaringen, later bewolking en regen

Vandaag is het tijdelijk kouder met maxima van 4-5 graden. Daarbij zijn er eerst nog wat opklaringen, maar de bewolking neemt toe en later vanmiddag komt er alweer een volgende regenzone met zachtere lucht binnen. De wind waait daarbij uit zuid tot zuidwest en is matig.

Vanavond kan het na passage van de regenzone tijdelijk wat harder waaien, maar het wordt al snel weer droog. De nacht verloopt rustiger met dalende temperaturen die tegen de ochtend weer tussen 0 en 2 graden zitten.

Ook morgen houden we het niet droog want ook dan trekt een nieuwe regenzone in de loop van de dag over onze omgeving met perioden van regen. Het wordt dan ongeveer een 6-tal graden.

Woensdag lijkt wat beter en droger te kunnen verlopen. Er is kans op een bui, maar de droge momenten overheersen. Maxima daarbij dan rond een 6 à 7 graden.

Donderdag is er ook kans op enkele buien, maar ook dan overheersen de droge perioden toch. Vrijdag komt er weer een regenzone opzetten. De temperaturen lopen daarbij geleidelijk wat op naarmate de week vordert, maar in de nachten is een enkele nachtvorst niet volledig uitgesloten.