Eerst opklaringen, later kans op een lokale bui

Later op de dag duiken meer wolken op en dat kan uitmonden tot een enkele bui of regen tegen de late namiddag of avond, vooral aan de Frans-Belgische grens. Het wordt aan zee een graad of 18, landinwaarts 22. Aan zee staat er vandaag wel duidelijk meer wind uit het noordoosten.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met een grotere kans op een bui of enkele buienresten. Minima van om en bij de 10 graden.

Zaterdag en zondag zullen opnieuw twee warme dagen worden, met vooral zaterdag ook wat meer wolken en kans op een lokale bui. Dat zou een onweerachtige bui kunnen zijn. Het wordt opnieuw gemakkelijk een 20 graden. Zondag blijft het droog.