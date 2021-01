Vandaag start zwaarbewolkt met weinig of geen zon en met kans op regen of buien.

Vanmiddag wordt het droog, aan zee klaart het mogelijk wat op. De maxima schommelen rond 8 à 9 graden.

Vanavond en vannacht volgt een nieuwe regenzone. Het kan intens regenen, de zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig.

Ook morgen nemen regen en wind het weer over met veel hogere maxima. Donderdag stroomt zeer zachte lucht binnen en halen we een 12-tal graden, maar dat gaat gepaard met veel regen en wind. In de namiddag is het droger met een korte opklaring.