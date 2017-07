Eerst regen, dan zonneschijn

We krijgen vanmiddag brede opklaringen die de hele regio veroveren bij maxima die met een zwakke tot matige noordoostelijke wind oplopen naar een 24 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima rond een 14 tot 15 graden en een zwakke naar oost tot zuidoost draaiende wind.

Morgen voert die zuidoostelijke wind warme lucht aan waarin de maxima verder oplopen naar een 28 graden. Er is veel zon met slechts sporadisch een paar wolkenpartijen.

Woensdag wordt het nog warmer en kunnen we de tropische 30 graden bereiken. Er is veel zon, met later ook geleidelijk stapelwolken en tegen de late middag / avond een paar flinke regen- en onweersbuien.