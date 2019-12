Eerst rustig, later regen en veel wind

Vandaag is het eerst rustig, maar in de loop van de dag nemen wind en bewolking snel toe, gevolgd door regen in de namiddag. We halen 8 graden. Ook de wind neemt weer toe en waait matig tot vrij krachtig. Tegen de avond zijn er uitschieters mogelijk van 50 tot 70 km per uur.

Vanavond en vannacht trekt een actieve storing door met lange perioden van regen en buien en veel wind. Die kan uitschieten tot 70 à 80 km per uur. Minima daarbij rond 5 graden.

Ook morgen is een onstuimige dag met geregeld regen of buien en maxima die opnieuw naar een graad of 8 oplopen. Vooral in de ochtend krijgen we eerst nog felle windstoten die tussen de 70 en 90 km per uur kunnen halen. Later neemt de wind weer af.

Zaterdag start mogelijk stormachtig met erg zware windstoten en felle regen. Zondag wordt al niet veel beter. Een volgende storing trekt dan met regen, buien en wind door onze regio. Het wordt dan wel iets zachter.