Vandaag zijn er eerst meer wolken en viel er een verdwaalde lichte sneeuwvlok. Later, vooral na de middag, duikt de zon weer op, bij maxima rond 6 graden en een koude noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het helder en koud met tegen de ochtend lichte vriestemperaturen.

Morgen is het zonnig, bij zo’n 7 graden en een frisse wind uit noordoostelijke hoek.

In de tweede helft van de week zijn er iets meer wolken en halen we 8 graden. De nachten zijn dan ook minder koud. Een lichte bui is niet uitgesloten, vooral op vrijdag en zaterdag.

