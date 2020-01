Eerst wat regen, dan zachte en droge dag

Er komt veel zachtere lucht binnen, het kan 8 tot 10, zelfs 11 graden worden. Er is overdag nog kans op een enkele bui. De zuidwestelijke wind neemt geleidelijk in kracht af.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt bij minima die dalen naar 3 à 5 graden.

Het weekend verloopt licht wisselvallig met vooral op zaterdag kans op een bui. Het wordt daarbij 8 graden. Zondag is het droog. Wolken en bredere opklaringen wisselen elkaar dan af. Dan noteren we een graad of 7.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.