Eerst winterse buien, daarna droog weer

Vandaag is het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden en nog enkele buien.

Die buien zijn aanvankelijk winters, zeker vanochtend en gladheid blijft mogelijk. Vanmiddag normaliseert de toestand zich met maxima tussen 5 graden aan zee en tot 3-4 graden elders. Het is dan droog met een wisselende bewolking en matige westelijke wind.

Vanavond zijn er eerst opklaringen en wolkenvelden en kan het opnieuw een graadje vriezen, zeker aan de grond. Er vormen zich weer tal van ijs- en rijmplekken. Later op de nacht komt er meer bewolking en wordt het weer wat minder koud.

Morgen volgt er veel regen. Mogelijk voorafgegaan door wat natte sneeuw, maar later op de dag is dat allemaal regen en het kan overvloedig regenen. De regen brengt zachte lucht mee met maxima rond 8 tot 10 graden en ook erg veel wind met later op de dag fikse windstoten.