Eerst zon, daarna buien mogelijk

Daardoor stijgt de kans op een paar forse regen- en onweersbuien, eventueel met hagel en windstoten. Vanavond zijn er ook nog buien actief, maar die trekken dan snel oostwaarts weg. Later in de nacht keert de rust terug bij minima die tegen de ochtend dalen naar een graad of 15.

Morgen is het aanvankelijk wisselend bewolkt met ook weer vorming van een paar verspreide buien. In de namiddag worden de opklaringen breder vanaf de kust bij maxima dan rond een graad of 25 en een aantrekkende zuidwestelijke wind.