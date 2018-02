Eerst zon, daarna meer wolken en wind

Het wordt een graad of 6, maar het voelt door de doorstaande zuidelijke wind koeler aan.

Vanavond is het bewolkt en gaat het regenen, eventueel valt eerst een natte sneeuwvlok. Ook gedurende de nacht zijn er perioden met regen en staat er veel wind uit het zuiden. Het koelt eerst af naar 2-3 graden, maar tegen de ochtend loopt het kwik weer op tot 7-8 graden.

Morgen krijgen we met maxima rond 10 graden gevoelig zachter weer, maar wel met in de ochtend veel bewolking en kans op wat regen of een bui. In de namiddag is het droog en breken er opklaringen door bij een afnemende en naar west draaiende wind.