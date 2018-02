Het wordt een graad of zes, maar het voelt door de doorstaande zuidelijke wind koeler aan.

Vanavond is het bewolkt en een lokale sneeuwvlok is niet uitgesloten. Ook in de nacht kan er een verdwaalde natte of smeltende sneeuwvlok opduiken bij een 1 à 2 graden.

Ook morgen is het overdag droog, later nemen wind en wolken wel weer toe met opnieuw een goed doorstaande zuidelijke wind. We noteren dan ook weer een 6 à 7 graden.