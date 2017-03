Eerst zon, later wat wolken

Vandaag krijgen we eerst nog volop zon. Later op de dag verschijnen er enkele wolkenvelden en in de namiddag kan er een enkele bui vallen, eventueel met een donderslag. Een zwakke tot matige zuidelijke wind voert zachte lucht aan met maxima tot 18-19°C.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met wat verspreide lichte regen. Het is bijzonder zacht met minima rond een graad of 10.

Morgen is het eerst nog grijs, maar al snel is het overal droog en in de namiddag klaart het op. De matige zuidwestelijke wind voert nog steeds zachte lucht aan, maar door de wolken halen we maar 15-16°C.

Donderdag is het zonnig en warm. We halen dan 20°C met zelfs pieken tot 22°C. De wind zit in het zuiden en waait dan matig.

Vrijdag komt er meer bewolking en later neemt de kans op een enkele bui toe. Het wordt dan minder warm met een naar het zuidwesten, later westen draaiende wind.