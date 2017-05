Eerst zonnig, later meer wolken

Het is vandaag eerst nog vrij zonnig, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe met vanmiddag kans op wat regen of een lokale bui, eventueel met onweer.

Veel meer dan 13-14 graden halen we niet, bij een eerst zwakke, later matige en naar het noorden draaiende wind.

Ook vanavond en vannacht is het meestal zwaar bewolkt tot betrokken met een lokale bui of wat lichte regen en minima rond 6 à 7 graden.

Morgen is het veelal zwaar bewolkt tot betrokken met opnieuw kans op een lokaal buitje of wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn het zeker niet. Het blijft koel met maxima rond 13 graden en een aanhoudende noordoostelijke wind.

Donderdag is het meestal bewolkt, later komen er geleidelijk aan opklaringen, maar het blijft koel. Een naar het oosten draaiende wind houdt de maxima aan de lage kant met waarden alweer rond een graad of 13.

Vanaf vrijdag kan het weer enkele graden zachter worden, en het blijft dan ook weer droog en dat zeker het hele weekend lang. Begin volgende week is er weer kans op koelere temperaturen.