Eerst zonnig, later meer wolken en kans op een bui

Vandaag start de dag met brede opklaringen, maar er vormen zich snel stapelwolken en die kunnen in de namiddag voor enkele lokale buien zorgen. We halen maxima tot 21 graden bij een matige westelijke wind.

Vanavond verdwijnen de buien en krijgen we een rustige nacht. Het koelt tegen de ochtend af naar een 12-tal graden en er vormt zich opnieuw wat nevel.

Ook morgen is een enkele lokale bui nog niet uitgesloten. Het is dan opnieuw wisselend bewolkt met later enkele stapelwolken. De maxima zitten vooraan de 20 graden.

Zondag is er eerst nog kans op wat lichte regen. De maxima zitten dan iets lager en het is bewolkt. Later op de dag klaart het geleidelijk aan wat op.

Vanaf maandag is de zomer er terug met veel zon en temperaturen die snel oplopen en maandag al naar 23 graden stijgen.

Bekijk ook:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.