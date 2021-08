Eerst zwaar bewolkt, later wat zon

Vandaag halen we zo’n 19 graden. Het is eerst zwaar bewolkt. Later op de dag kan het wat zonniger en iets warmer worden, bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Vanavond is het eerst zwaar bewolkt, later betrokken. De kans op een bui wordt weer groter, zeker in de tweede helft van de nacht. Minima daarbij rond 14 graden.

Morgen wordt het rustiger, komt de zon er meer door en halen we maxima tot 22 graden.

Zaterdag kan een zomerse dag worden met maxima tot 25 graden. Er is dan meer zon, maar tegen het einde van de dag is er alweer kans op een regen- of onweersbui. Zondag schuiven er een aantal regen- en onweersbuien voorbij. De maxima vallen dan terug op 22 graden.

