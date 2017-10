Eerste sporen van nazomer

Het is vandaag de hele dag wisselend bewolkt met af en toe brede opklaringen, dan weer wolkenpartijen.

De maxima zitten rond een graad of 16-17 en de wind waait daarbij matig uit een zuidwestelijke hoek. We houden het droog of zo goed als droog.

Vanavond en vannacht is het opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken met een kleine kans op een drupje regen. De minima zitten dan rond 12 tot 13 graden en de wind gaat tijdelijk weer wat harder waaien.

Morgen is het eerst nog bewolkt, later breekt de zon door en wordt het erg zacht met maxima die een gooi naar de 20 graden doen. De wind wordt zuidelijk en waait daarbij matig.

Zaterdag wordt een zonnige nazomerdag met maxima die gemakkelijk 20 graden of wat meer halen. De zon is er volop bij, in de ochtend kan er wel nog wel wat bewolking opduiken.

Zondag is het al van in de vroege ochtend zonnig en scoren de maxima nog hoger dan zaterdag. Het kan gemakkelijk 22 graden worden.