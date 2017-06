Volgens de online weermodellen valt er de komende uren regen uit de lucht in onze provincie. Vooral aan de kust en regio Brugge kan het om felle buien gaan.

Omstreeks 15u15 heeft een buienzone De Panne bereikt, de neerslag trekt verder langs de kustlijn. De neerslag is vooral voor de boeren in West-Vlaanderen welgekomen, door de droogte van de afgelopen weken dreigde verzilting van de bodem en kwam de oogst in het gedrang.