Erg wisselvalige dag

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden van regen. Veel koeler dan 5 à 6 graden wordt het niet en de wind blijft zwak tot matig waaien en draait naar een westelijke hoek.

Morgen moeten we eerst de rest van die regenzone verwerken. De eerste helft van de dag is bewolkt met perioden van regen, later wordt het droog en klaart het op. Het wordt 12 à 13 graden.

Zaterdag is het droog, maar er zijn wel vrij veel wolken. De maxima gaan naar een 13-14 graden bij een naar het oosten tot zuidoosten draaiende wind.

Ook zondag is nog een droge dag. Pas naar de vooravond toe neemt de regendreiging toe. Het wordt dan echt wel zachter met maxima tussen 15 en 17 graden.