Erg zacht, 14 graden! Wel veel wind en wat regen

Vandaag wordt het erg zacht met maxima tot 14 graden. Er staat een stevige zuidwestelijke wind die pieken haalt tot 60 km per uur. Vooral in de ochtend zijn er geregeld perioden met regen.

Vanavond en vannacht is het meestal droog en heel zacht met minima rond 11 graden.

Morgen regent het in de ochtend, daarna lijkt het droog te kunnen blijven en komt zelfs de zon er af en toe door. Met zo’n 14 graden zou je je even in de lente wanen.

Ook vrijdag en zaterdag -nieuwjaarsdag- is het zacht, zo’n 12-13 graden. Er zijn opklaringen, maar even goed wolkenvelden met wat regen.

Vanaf zondag gaan de temperaturen geleidelijk aan weer wat zakken, en de kans op regen blijft vrij groot.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.