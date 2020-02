Even wat rust op de weerkaarten

Vandaag keert de rust op de weerkaarten wat terug bij maxima rond 8 graden en een mix van wolken en opklaringen. Het blijft nog wel wat waaien, maar de westelijke wind neemt in kracht af.

Vanavond en vannacht is het droog bij een toenemende bewolking. Minima rond 5-6 graden. Tegen de ochtend kan het wat regenen.

Morgen is daar al een volgende regenzone met perioden met vrij veel wind. De maxima stijgen opnieuw en halen zelfs tot 12 graden.

Vrijdag wordt dan weer een rustige dag met brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima lopen daarbij op naar een graad of 10. In het weekend is de wisselvalligheid weer helemaal terug.

Het blijft op zaterdag nog relatief droog, maar zondag kan het intens regenen en ook weer stormachtig gaan waaien met pieken van 80 tot 90 km per uur.