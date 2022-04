Ex-renner Zico Waeytens klaar voor bokskamp: "Voor overleden ploegmaat Michael"

Zico Waeytens is blij dat het wachten op zijn eerste bokskamp eindelijk voorbij is. Na twee uitgestelde edities staat hij vanavond voor het eerst in de ring, als amateur weliswaar. Tegenstander is Maxime Simoens uit Koksijde.

Ook Yves Ngabu komt nog eens in actie. Hij staat tegenover de Georgische beer Giorgi Kapadze, 124 kilogram, droog aan de haak.

Eerste bokskamp

Zico Waeytens ruilde drie jaar geleden de koersfiets voor de bokshandschoen. En vanavond kan hij eindelijk die eerste kamp boksen. De Gladiator is gretig.

"Ik heb goed getraind, en mij goed verzorgd", zegt Zico. "Ik heb nog nooit zo scherp gestaan in mijn hele profcarrière als wielrenner. Dat betekent hoe hard ik het wil. - Je zult wel blij zijn dat het eindelijk zover is, na twee jaar wachten. Ja, het mocht wel komen want het begint op mijn systeem te werken."

"Ik vecht voor Michael Goolaerts"

Zijn tegenstander is een telg van Johan Vandenhouweele, Maxime Simoens. Ook een debutant.

"Die heeft nog nooit gebokst, maar hij is wel twee kilo zwaarder", zegt Zico. "Maar ik denk dat ik fysisch wel sterker ben. Ik heb goed getraind met Filiep Tampere. Ik zal wel goed zijn. -Voel je druk, want iedereen verwacht wel het een en ander ? Ja, druk is goed. Als je geen druk voelt, wil dat zeggen dat niemand iets verwacht, en dat je niks betekend hebt. Ik ga daar goed mee om, en ik denk dat mij dat beter zal maken."

En toch is dit niet zomaar een kamp, en niet alleen door de aanwezigheid van het halve profpeloton. Waeytens bokst ter ere van zijn overleden ploegmaat Michael Goolaerts:

"Sowieso, ik vecht voor hem morgen."

Nog meer kampen

Ook Robin Barbiaux en Harvey Techel staan vanavond in de ring, en ook dit is een bekende rug. Yves Ngabu, 33 ondertussen, is terug van zijn Engelse avontuur, en gebruikt Ledegem als opstapje naar een grote kamp. Dan moet hij wel voorbij deze indrukwekkende Georgiër Giorgi Kapadze.