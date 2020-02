We krijgen vandaag felle buien en stormachtig weer met rukwinden tot 90 kilometer per uur. Het is wel zacht met maxima tot 11 graden.

Vanavond en vannacht blijft het onstabiel weer met perioden van regen en buien en erg veel wind. De minima dalen naar 8 graden. Ook morgen is het een wisselvallige dag met een aantal verspreide buien en een harde zuidwestenwind, nog altijd met uitschieters tot 90 km per uur. We halen die dag 10 graden.

Dat zijn ook de maxima voor maandag, alweer een wisselvallige dag met perioden van regen of buien en een vrij krachtige zuidwestenwind. Het zal pas later in de week wat rustiger worden.