Felle buien, mogelijk onweer

Vanavond en vannacht is er nog steeds kans op felle buien met een donderslag. De minima dalen tegen de ochtend naar ongeveer 7 graden.

Ook dinsdag is een wisselvallige dag met een mix van wolken en brede opklaringen. Een bui is mogelijk. De wind draait naar het zuidwesten en daardoor moeten we het met een graadje minder dan vandaag doen.

Woensdag wordt het nog minder zacht. In de voormiddag krijgen we nog wat regen te verwerken, na de middag wordt het droger. Het kwik haalt ongeveer 10 graden.

Donderdag en vrijdag is het aanhoudend wisselvallig met perioden van regen of buien en maxima ook dan rond tien graden.