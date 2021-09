Felle buien op komst, amper 16 graden

Vandaag trekt weer een actieve storing door de provincie met perioden van intense regen en felle buien en tijdelijk ook veel wind. Later op de dag zijn er wat opklaringen mogelijk. We halen maar 16 graden meer.

Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Minima daarbij rond een frisse 7-8 graden.

Morgen wordt dan weer een betere en droge dag met afwisselend wolken en opklaringen. De wind gaat wat minder hard waaien, bij maxima tot 18 graden.

Maar vrijdag krijgen we alweer perioden met veel regen en wind. De maxima blijven op 18-19 graden steken. Zaterdag wordt een iets betere dag, zondag krijgen we opnieuw veel regen en veel wind. Op beide dagen is het zo’n 17-18 graden.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.