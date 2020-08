Felle buien op komst, wateroverlast mogelijk

Vandaag wordt het warm, tot 27 graden, maar het is zwaar bewolkt tot betrokken en de kans op felle regen- of onweersbuien is groot, zeker na de middag. Die kunnen lokaal voor wateroverlast zorgen.

Ook vanavond vallen er stevige buien met onweer, hagel en ook felle windstoten. Nadien wordt het rustiger met wat verspreide regen en vannacht erg zachte minima rond 18 graden.

Morgen halen we nog altijd 25 graden. Eerst is het zwaar bewolkt met kans op regen, later komen er opklaringen. In het weekend is het licht wisselvallig.

Zaterdag kan er een lokale bui vallen, zondag is het meestal droog. Het is op beide dagen vooraan de 20 graden bij een meer westelijke wind.

Ook begin volgende week is het licht wisselvallig met kans op een bui en maxima vooraan de 20 graden.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.