Felle onweders mogelijk waarschuwt KMI

Daarom heeft het KMI code oranje voor onweer afgekondigd in het oosten van het land, in het westen geldt dan code geel. In Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen kunnen zich plaatselijk felle onweders voordoen: voor die provincies heeft het KMI code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt van 14 uur zaterdagmiddag tot 3 uur 's nachts.

Onze weerman waarschuwt voor lokale wateroverlast

Onze weerman Geert Naessens waarschuwt ook voor felle regen- en onweersbuien dit weekend. "Dit weekend keert de wisselvalligheid terug met een aantal regen- en onweersbuien. Zeker op zaterdag stijgt die kans naarmate de dag vordert. Het blijft zaterdag ook aan de warme, zomerse kant. Ook zondag lijken er veel buien te kunnen vallen en dat kunnen felle regen- of onweersbuien worden. Lokale wateroverlast is heel goed mogelijk."

Geen zondvloed, vooral midden en oosten van het land

Het KMI benadrukt dat de cellen met de zwaarste neerslagintensiteit zich zullen voordoen in kleinere gebieden en minder lang zullen duren dan vorige week. Toch is plaatselijke wateroverlast waarschijnlijk. In de hoofdstad en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is code oranje afgekondigd: daar zullen de zwaarste buien plaatsvinden.