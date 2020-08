Felle wind gaat na de middag liggen

Het is wisselend bewolkt met enkele verspreide buien. De wind kan vanochtend uithalen tussen 80 en 90 km per uur aan zee. Boven land zijn er rukwinden mogelijk tot rond de 70 km per uur. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. In de loop van de namiddag neemt de wind snel af.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en veel rustiger.

Morgen profiteren we tijdelijk van een wig van hoge luchtdruk die ons weer wat beter weer brengt. Het is droog, maar de bewolking neemt in de loop van de dag weer toe. Het kan een graad of 22 worden.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.