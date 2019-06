We halen vanmiddag een 22-23 graden, maar in de tweede helft van de middag trekt een felle buienlijn van west naar oost met onweer. Lokaal zijn hagel en felle windstoten mogelijk.

Na de buien neemt de wind in de avond verder toe. In de nacht staat een vrij krachtige tot krachtige zuidelijke wind met uitschieters die tegen de ochtend tot 80 km per uur kunnen halen. Er valt regelmatig een al dan niet felle bui, zelfs met een donderklap.

Morgenochtend trekt een fel windveld door de regio. De naar zuidwest draaiende wind blijft vrij krachtig waaien met uitschieters boven land van 60-70 per uur in het Kortrijkse tot 80 per uur elders. Zondag is het veel rustiger. De wind wordt weer zuidelijk en waait nog matig.