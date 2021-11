Frisjes en amper zon

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken, bij minima tussen 5 en 8 graden.

Ook morgen is het frisjes met maxima rond 8 graden en veel bewolking. De zon komt er amper of zelfs helemaal niet door. Later op de dag is zelfs een klein spatje regen niet uitgesloten.

Woensdag kan er een drupje regen vallen, het wordt dan wisselvallig met een mix van wolken en opklaringen. De maxima klimmen weer naar 11 à 12 graden.

Donderdag, vrijdag en ook het komende weekend verlopen zacht met maxima tussen 10 en 12 graden. Het is daarbij licht wisselvallig met telkens veel wolken en weinig zon, en steeds kans op een spatje regen of een lokale bui.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.