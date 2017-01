Frisse eerste dag van het jaar

Vanavond gaat het harder regenen. Ook vannacht is het nat met perioden van regen. De minima lopen geleidelijk op naar een 4 à 5 graden tegen de ochtend. De wind draait vannacht naar het westen en waait vrij krachtig aan zee, matig elders, om tegen de ochtend in het noorden te belanden.

Morgen wordt het wisselend bewolkt. In de loop van de dag passeren er enkele buien, vooral in de late middag kunnen die wat actiever worden, eventueel met een licht winters karakter. De maxima lopen verder op en halen een 6 à 7 graden als hoogste waarden.

Dinsdag wordt het opnieuw veel rustiger. De wind neemt in kracht af, maar zit dan wel in het noordoosten. Er kan nog een enkele bui vallen en de maxima halen dan nog ongeveer een graad of vijf.

Kust

De lucht blijft ook vandaag grijs en gesloten. Aanvankelijk vriest het daarbij licht, vanmiddag lopen de maxima op tot waarden van een 3 à 4-tal graden, maar het voelt stukken kouder aan door een doorstaande zuidwestenwind. In de middag kan er geleidelijk aan wat regen vallen.



Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen. De minima lopen dan geleidelijk aan verder op en tegen de ochtend is een een graad of 5. Morgen is het dan wisselend bewolkt met vooral later op de dag enkele buien, mogelijk met winters karakter. Het wordt dan wat zachter met maxima tot rond 7 graden.