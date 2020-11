Frisse, maar zonnige zaterdag

Het kwik klimt vandaag tot zo’n acht graden. Niet al te warm meer dus, maar zeker perfect om te genieten van een boswandeling of een fietstocht.

Vannacht verhoogt de kans op een wolkenlading over onze provincie. Ook kunnen we te maken hebben met mist of nevel. Temperaturen dalen tot net boven het nulpunt.

Morgen blijven de wolken mogelijk wat hangen, maar het blijft wel droog. ’s Middags volgen zelfs terug wat opklaringen.

Het weer verslechtert naarmate de volgende week vordert. Maandagavond kan er hier en daar een bui vallen. Die trend zet zich verder naar dinsdag en woensdag.