Geen beterschap in het weer

Het weekend belooft niet veel beterschap te brengen. Het blijft wisselvallig met kans op enkele buien en maxima rond een graad of 20 landinwaarts, aan zee halen we dat zelfs niet.

Vanochtend vielen er nog op uitgebreide schaal buien of waren er intense perioden met regen. In de middag wordt het droger, maar dan staat er een flinke zuidwestelijke wind bij maxima rond een 21-tal graden.

Vanavond en vannacht is het meestal droog bij minima rond 14 graden en flink wat wolken.

Morgen is het droger, maar ook dan blijven buien mogelijk. De wind speelt nog meer op en is dan aan zee krachtig, boven land vrij krachtig. De 21 graden blijft de hoogst haalbare temperatuur.

Maandag volgt weer een echte herfstdag. Het is regenenachtig, winderig en koel.

Veel wind en mogelijks regen aan zee

Deze ochtend volgde er aan de kust regen die tegen de middag voorbij trekt. In de middag is het dan droger. Het gaat flink waaien uit het zuidwesten met pieken tot 40 km per uur en maxima rond 20 graden.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij zo'n 14 graden. Morgen krijgen we nog meer wind. Die kan dan pieken tot 60 à 70 km per uur. Verder is er kans op een bui en wordt het opnieuw een graad of 20.