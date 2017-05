Grijs met lichte regen of een bui

Er kan zeker vanochtend ook eerst nog behoorlijk wat wind staan uit het westen, maar die neemt snel af. Vanmiddag is het al stukken rustiger bij maxima rond 16 graden.

Vanavond en vannacht blijft het droog bij een wisselende bewolking en minima rond een 7-tal graden.

Morgen is het licht wisselvallig. Er zijn redelijk wat wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor zonnige perioden. De maxima zitten rond een 18-tal graden of zelfs wat meer. Er is kans op een bui, maar dat is maar plaatselijk en tijdelijk.

Zondag houden we het op een heel enkel buitje na, volledig droog.