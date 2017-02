Grijs met mogelijk wat lichte sneeuw

Vandaag is opnieuw een grijze dag, nadat er in de ochtend eerst wat opklaringen zijn.

Vanmiddag kan er zelfs wat lichte lokale sneeuw vallen. Veel is het niet, maar plaatselijk kan het wel een beetje wit worden bij amper 2 graden en een koude oostelijke wind.

Vanavond en vannacht opnieuw veel wolken, maar toch weer licht negatieve temperaturen, al wordt het niet veel kouder dan 1 tot 2 graden onder nul.

Morgen passeert nog een zwakke storing met in de ochtend wat verspreide lichte sneeuwval, in de middag is dat wat verspreide regen. De maxima lopen dan wat verder op naar een graad of 4.