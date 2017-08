Grijs met soms felle buien

Een storing in de bovenlucht bezorgt ons vandaag veel bewolking met tal van buien.

Die kunnen erg fel zijn met veel regen op korte tijd en ook onweer is daarbij mogelijk. De buien trekken traag weg, dus er kan lokaal veel water vallen op een korte periode met eventueel overlast tot gevolg. Maxima rond 19 tot 20 graden en een zwakke veranderlijke wind. Tijdens buien zijn rukwinden mogelijk.

Vanavond trekken de buien weg. We krijgen dan een rustige nacht met lokaal vorming van wat nevel of mist en minima tegen de ochtend rond 13 tot 14 graden.

Morgen is nog een enkel buitje mogelijk in de vroege ochtend, daarna blijft het droog en wisselend bewolkt tot vrij zonnig met maxima rond 21 tot 22 graden. In de latere middag neemt de bewolking weer toe.

Zaterdag wordt een mindere dag. Het is dan bewolkt met perioden van regen of motregen of buien en de maxima doen het weer niet goed met waarden rond 19 tot 20 graden.