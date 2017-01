Grijs, nat en winderig

Het is zacht met temperaturen tussen 6 en 8 graden en een aantrekkende westen tot zuidwestenwind.. In de avond volgt nog meer regen die later in de avond landinwaarts in erg natte sneeuw kan overgaan, met eventueel tijdelijk een dekje in de WestVlaamse heuvels. De wind draait vanavond naar het noordwesten en trekt tijdelijk flink aan, tot 6-7 Bft aan zee, 5 elders met uitschieters tijdelijk tot rond 80 km per uur. Tegen de ochtend is het uitkijken voor lokale gladheid op de weg, vooral landinwaarts.

Morgen volgt een nieuwe storing met regen en veel wind. De noordwestenwind stuwt het springtij wat hoger, zodat we aan de kust spreken van stormtij. Dit is op zich niet zo uitzonderlijk en met de genomen maatregelen zou dat niet voor ongelukken mogen zorgen.

In het weekeind wordt het geleidelijk rustiger en kouder. Zaterdag zijn er enkele verspreide winterse buien, op zondag opnieuw wat regen.