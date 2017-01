Grijs, nevelig en mistig vandaag

Er staat vandaag een zwakke variabele wind bij maxima rond een 7 à 8-tal graden.

Vanavond en vannacht blijft het nevelig en mistig. De minima blijven dan wel positief rond een graad of 4 bij een aantrekkende wind uit een zuidelijke richting.

Ook aan de kust blijft het vandaag grijs, nevelig en mistig. We halen daarbij maxima rond 8 graden en het is overwegend droog, al kan de mist wel wat uitvallen in de vorm van motregen. De wind waait zwak en veranderlijk.