Grijs weer bij 17 graden

We krijgen ook vandaag weer grijs weer waarbij er verspreid over de dag wat lichte regen of motregen kan vallen. Het is erg zacht met maxima rond 17 graden en een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend bewolkt en de minima blijven opnieuw erg zacht, ze dalen amper onder de 14 graden.

Ook morgen blijft het grotendeels grijs met zeker in de eerste helft van de dag nog wat gedruppel. Het is opnieuw zacht want ook morgen zitten de maxima gemakkelijk weer op 17 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden en er kan al eens een wat fellere bui vallen. De maxima leveren in want de naar noordwest tot west draaiende wind voert wat minder zachte lucht aan met temperaturen rond 15 graden.

In het weekend zet die tendens zich door en dalen de maxima naar een graad of 13-14. Ook dan kunnen er wat fellere buien opduiken.