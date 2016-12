Grijs weer bij 3 graden

We starten vandaag weer nevelig, mistig en grijs. Pas laat in de namiddag is er kans op een lokale opklaring. Veel meer dan drie graden wordt het daarbij niet, bij een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht neemt de mist weer toe. Later komt er drogere lucht binnen en verbetert het zicht wat, maar het is ook weer koud met algemene lichte nachtvorst en minima rond -3 graden.

Morgen wordt het wachten op beterschap en die komt er uiteindelijk wel. Vooral in de namiddag klaart het geleidelijk op. We halen dan een graad of 4 als maximale temperaturen.

Zaterdag wordt een zwaar bewolkte tot betrokken dag met zelfs kans op een drupje regen of motregen en maxima van 4 à 5 graden.

Zondag is het niet veel beter. De bewolking blijft overheersen en het is kil met nog steeds kans op wat lokale lichte regen of motregen. We halen dan niet veel meer dan 5 à 6 graden.