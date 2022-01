Grijze dag bij 4 graden

Vanochtend vroeg is nog met opklaringen gestart, maar lage wolken nemen het snel over. Het wordt een grijze dag met een zwakke wind uit het zuidoosten en maxima rond 3-4 graden.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 2-3 graden.

Morgen krijgen we weer veel wolken met enkele opklaringen. De maxima zitten rond een 7-8 graden bij een zwakke en naar het westen tot noordwesten draaiende wind. Lokaal kan er een drupje regen vallen.

Donderdag trekt er in de ochtend een regenzone door. Na de middag krijgen we dan weer opklaringen met zonnige perioden. De maxima kunnen daarbij oplopen naar een tiental graden. Vrijdag en komend weekend is het vrij zacht met maxima rond 8-9 graden, maar met telkens veel wolken en kans op wat regen of een bui.