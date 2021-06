Grijze start, kans op regen of onweer

Later wordt het weer vrij zacht met maxima van rond 20 graden aan zee tot rond 23 landinwaarts, maar met kans op regen- en onweersbuien.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan en krijgen we veel wolken met in de nacht ook perioden met wat regen. Minima daarbij rond een 14-tal graden.

Morgen is zwaar bewolkt met eerst perioden van regen of motregen. Later wordt het droger met wat opklaringen.