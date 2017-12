Grijze zondag

Eerst noteren we temperaturen rond het nulpunt. Tegen de middag lopen die op tot een graad of 6-7. Het blijft grijs. Later in de middag kan het harder regenen bij een naar westelijke tot noordwestelijke richting draaiende wind.

Vanavond eerst nog regen, later wordt het droog. Wel is er wat bewolking. Minima tegen de ochtend rond 4 à 5 graden bij een zwakke westelijke wind.

Morgen is het opnieuw grijs, maar meestal droog. Het wordt zachter met maxima rond 8 à 9 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen.